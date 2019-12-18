Главный тренер «Каролины»: Свечников - особенный игрок

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал игру Андрея Свечникова.
«В чужой зоне с шайбой он может делать что угодно. Тот гол получился очень важным. Андрей - особенный игрок. Вы увидели это впервые около месяца назад. Но мы это видим на тренировках полтора года. Это не удача, он тренирует такие броски постоянно», - цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.
Напомним, в игре против «Виннипега» (6:3) Свечников отметился заброшенной шайбой броском из-за ворот в стиле лакросс. Подобным образом Свечников забивает уже второй раз в сезоне.
В текущем сезоне в активе 19-летнего нападающего 35 (14+21) очков в 35 матчах.
«Харрикейнз» набрали 44 очка и занимают четвертое место в таблице Восточной конференции.
20 декабря «Каролина» сыграет в гостях против «Колорадо».
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