Вячеслав Буцаев: После второго гола «Металлург» почувствовал уверенность «Нефтехимик» проиграл «Магнитке», ведя по ходу игры со счетом 3:1.

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча с «Металлургом» (3:4) в регулярном чемпионате КХЛ на «Арене Металлург» в Магнитогорске.

«До счета 3:1 мы как-то играли достаточно уверенно, но потом сделали сопернику подарок в виде второго гола, – приводит слова Буцаева официальный сайт лиги, – «Металлург» почувствовал, так скажем, кровь, почувствовал уверенность. Второй гол и предрешил общий итог матча в основное время. В буллитной серии вы сами все видели».

Напомним, в составе «Нефтехимика» голы забили Дамир Шарипзянов, Марат Хайруллин и Мэтт Уайт. Команда набрала 39 очков и занимает десятое место в турнирной таблице премьер-лиги.