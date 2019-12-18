Роман Ротенберг: Посещаемость матчей на футбольном стадионе говорит о популярности хоккея «Газпром Арена» примет матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА.

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Глава штаба сборной России Роман Ротенберг высказался о двух хоккейных матчах на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

В минувшее воскресенье на этой арене Россия победила Финляндию (2:0) на «Кубке Первого канала» в присутствии 67 877 зрителей, а 22 декабря там же сыграют СКА и ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

«Тот факт, что уже второй год подряд на оба матча на футбольном стадионе мы продаем все билеты, говорит о том, как популярен хоккей в нашей стране, – приводят «Известия» слова Ротенберга. – Он вполне может поспорить с футболом и даже с гастролями самых популярных музыкантов мира».

Напомним, в прошлом году стадион принял те же матчи. В сумме их посетили 139 151 зритель.