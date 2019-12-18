Джордан Стаал – о голе Свечникова: У него все получается очень легко - Советский спорт
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18 декабря 2019 13:45ХоккейЛипкин Антон

Джордан Стаал – о голе Свечникова: У него все получается очень легко

Российский форвард забил в лакросс-стиле во второй раз в сезоне.

Форвард «Каролины» Джордан Стаал после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (6:3) высказался о голе своего партнера Андрея Свечникова, который он забил в лакросс-стиле.

«Достаточно слов об этом пареньке сказать невозможно, – приводит слова 31-летнего канадца официальный сайт лиги. – Он умеет делать все. Такой гол – особенный. Но у него все получается очень легко».

Отметим, что 19-летний российский нападающий забил в лакросс-стиле во второй раз в нынешнем сезоне. Впервые он это сделал 29 октября в матче с «Калгари».

Всего на счету Свечникова 35 (14+21) очков в 34 матчах сезона.

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