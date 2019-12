НХЛ предложила Свечникову запатентовать его фирменный гол

НХЛ предложила форварду «Каролины» Андрею Свечникову запатентовать его гол в стиле «лакросс».

«Полагаем, Свечникову нужно запатентовать этот гол», - говорится в сообщении пресс-службы НХЛ в Twitter.

