НХЛ предложила Свечникову запатентовать его фирменный гол

НХЛ предложила форварду «Каролины» Андрею Свечникову запатентовать его гол в стиле «лакросс».
«Полагаем, Свечникову нужно запатентовать этот гол», - говорится в сообщении пресс-службы НХЛ в Twitter.
Напомним, в октябре в матче против «Калгари» российский нападающий стал первым, кому удалось забросить подобную шайбу в матчах НХЛ. В сегодняшней игре против «Виннипега» (6:3) Свечников повторил свое достижение.
В текущем сезоне в активе 19-летнего нападающего 35 (14+21) очков в 35 матчах.
«Харрикейнз» набрали 44 очка и занимают четвертое место в таблице Восточной конференции.
20 декабря «Каролина» сыграет в гостях против «Колорадо».
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