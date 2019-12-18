НХЛ предложила Свечникову запатентовать его фирменный гол Форвард отличился в игре против «Виннипега».

НХЛ предложила форварду «Каролины» Андрею Свечникову запатентовать его гол в стиле «лакросс».

«Полагаем, Свечникову нужно запатентовать этот гол», - говорится в сообщении пресс-службы НХЛ в Twitter.

Guess Svech needs to copyright this move then... 😏 https://t.co/i5Ourk2KdB — NHL (@NHL) 18 декабря 2019 г.

Напомним, в октябре в матче против «Калгари» российский нападающий стал первым, кому удалось забросить подобную шайбу в матчах НХЛ. В сегодняшней игре против «Виннипега» (6:3) Свечников повторил свое достижение.

В текущем сезоне в активе 19-летнего нападающего 35 (14+21) очков в 35 матчах.

«Харрикейнз» набрали 44 очка и занимают четвертое место в таблице Восточной конференции.

20 декабря «Каролина» сыграет в гостях против «Колорадо».