Брюс Кэссиди: «Бостон» играл достаточно хорошо для победы «Бостон» проиграл «Лос-Анджелесу» в регулярном чемпионате НХЛ.

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Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:4 OT).

«Нам нужно проанализировать ситуацию, – приводит слова Кэссиди официальный сайт лиги. – Мы снова немного перетряхнули состав звеньев. Но, слушайте, в сезоне 82 матча. Думаю, мы играли достаточно хорошо для победы».

Отметим, что для «медведей» это поражение стало шестым в последних семи матчах после серии из восьми побед. При этом команда продолжает лидировать в Атлантическом дивизионе, опережая на десять очков «Баффало».

В следующем матче 19 декабря «Бостон» сыграет дома с «Айлендерс».