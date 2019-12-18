Рэй Шеро: Обмен Холла – это лучшее решение для «Нью-Джерси» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 декабря 2019 15:52ХоккейЛипкин Антон

Рэй Шеро: Обмен Холла – это лучшее решение для «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» обменял форварда в «Аризону».

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро прокомментировал обмен форварда Тэйлора Холла в «Аризону».

«С учетом нашей ситуации, принятое решение является лучшим для нас, – приводит слова Шеро официальный сайт лиги. – Нам было бы намного сложнее пойти на такой шаг, если бы мы сейчас или перед дедлайном отставали от зоны плей-офф на несколько очков.

Я рад, что мы можем двигаться дальше, рассчитывая на наших ребят и сняв с повестки дня этот вопрос».

Напомним, 28-летний канадец выступал за «Девилз» с 2016 года. В сезоне-2017/2018 он набрал 93 (39+54) очка и стал обладателем «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата). Ранее он провел шесть сезонов за «Эдмонтон». Всего на счету Холла, выбранного под первым номером драфта 2010 года, 536 (208+328) очков в 592 матчах сезона.

«Нью-Джерси» набрал 25 очков и занимает предпоследнее место во всей лиге.

Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Семин стал лауреатом премии «Серебряная лань» Траньков о Загитовой: О каком закате карьеры тут может идти речь? Максим Траньков: Благодаря Косторной в финале Гран-при победило фигурное катание
Дюжина Армии Кудашова. СКА выиграл у «Северстали», уступая 0:3 Возвращение ветеранов, разгром «Спартаком» «Витязя», фантастический камбэк СКА – самые интересные события в традиционном обзоре игрового дня от «Советского спорта». 17.12.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав
Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Наполеоновские планы Соколова. Со следующего сезона в ПФЛ грядет реформа Итоги 2019 года подвел руководитель Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов. Он в основном говорил не о том, что было, а о том, что будет с третьим по рангу дивизионом чемпионата России. 17.12.2019 22:00 Футбол Сергеев Иван
Еще по теме:
Стал известен состав участников «Кубка Матч Премьер» в Дохе Константин Кучаев – о продлении контракта: Постараюсь отплатить ЦСКА на футбольном поле Нобель Арустамян: ЦСКА готов потратить на форварда пять-шесть миллионов евро
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав
ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Новости
16:42 Футбол Стал известен состав участников «Кубка Матч Премьер» в Дохе
16:35 Гандбол Сергей Шишкарев: Результат сборной России – это достижение, но пятерку бы за него не поставил
16:34 Футбол Анчелотти оформляет расставание с «Наполи», «Эвертон» ждет
16:26 Футбол Константин Кучаев – о продлении контракта: Постараюсь отплатить ЦСКА на футбольном поле
16:21 Фигурное катание Загитова опубликовала видео с тренировки
16:14 Футбол В «Арсенале» надеются, что Артета будет руководить командой в субботней игре против «Эвертона»
16:09 Хоккей Патрис Кормье: Могу ли забить, как Свечников? Даже подумать не мог бы о таком трюке
16:01 Хоккей Владимир Ткачев: «Салавату Юлаеву» важно не проспать начало матча с «Салаватом Юлаевом»
15:54 Футбол Ван Нистелрой и Стекеленбург – в тренерском штабе сборной Голландии на Евро-2020
15:52 Хоккей Рэй Шеро: Обмен Холла – это лучшее решение для «Нью-Джерси»
15:47 Хоккей Дмитрий Квартальнов: У «Салавата Юлаева» будет преимущество – они уже сыграли после перерыва
15:37 Футбол Дзюба вошел в топ-20 российских персон года
15:30 Биатлон Мартен Фуркад – о решении WADA: Россия снова наступила на те же грабли
15:17 Футбол Агент Акуньи не исключает переход своего клиента в один из российских клубов
14:52 Футбол Объявлены претенденты на звание лучшего игрока в истории «Краснодара»
14:33 Футбол Источник: Роша продлил контракт со «Спартаком»
14:32 Баскетбол Хиллиард может пропустить матч с «Црвеной Звездой»
14:26 Баскетбол Костас Куфос: В матче с «Црвеной Звездой нужно подходить к игре момент за моментом
14:20 Формула-1 Эстебан Окон: Моя личная цель на 2020 год – подняться на подиум
14:12 Футбол Голкипер «Шальке» получил дисквалификацию на четыре матча
В террористическую ячейку, созданную в колонии Калмыкии, входило более 100 человек
«Монстров из нас сделали!». «Водоканал-НТ» ответил на претензии тагильского бизнеса
Ленинский районный суд признал законным требование ставить Манту
Комфортная среда дала трещину
Госдума одобрила поправку о запрете сжигания неотсортированных отходов
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика