Рэй Шеро: Обмен Холла – это лучшее решение для «Нью-Джерси» «Нью-Джерси» обменял форварда в «Аризону».

Загрузка...

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро прокомментировал обмен форварда Тэйлора Холла в «Аризону».

«С учетом нашей ситуации, принятое решение является лучшим для нас, – приводит слова Шеро официальный сайт лиги. – Нам было бы намного сложнее пойти на такой шаг, если бы мы сейчас или перед дедлайном отставали от зоны плей-офф на несколько очков.

Я рад, что мы можем двигаться дальше, рассчитывая на наших ребят и сняв с повестки дня этот вопрос».

Напомним, 28-летний канадец выступал за «Девилз» с 2016 года. В сезоне-2017/2018 он набрал 93 (39+54) очка и стал обладателем «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата). Ранее он провел шесть сезонов за «Эдмонтон». Всего на счету Холла, выбранного под первым номером драфта 2010 года, 536 (208+328) очков в 592 матчах сезона.

«Нью-Джерси» набрал 25 очков и занимает предпоследнее место во всей лиге.