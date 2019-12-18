Скабелка – о матче с «Торпедо»: После паузы в чемпионате и мы, и соперник «вкатывались» в игру Казахстанский клуб одержал третью победу кряду.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги после гостевого поединка с «Торпедо», который завершился в пользу его команды (3:0).

«Хорошая атмосфера на трибунах, это хочется отметить. А что касается игры, первый период был достаточно равным, с небольшим преимуществом «Торпедо».

После паузы в чемпионате и мы, и соперник «вкатывались» в игру. Второй и третий периоды получились у нас довольно мощными, создали достаточно моментов. Хочу ребят поблагодарить за этот хоккей и за эту победу», – цитирует специалиста пресс-служба «Торпедо».

После этой встречи клуб из Казахстана занимает 3-е место в таблице «Востока» (48 очков), а «Торпедо» расположилось на 8-й строчке в таблице «Запада» (43).