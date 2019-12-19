«Сент-Луис» обыграл «Эдмонтон» (видео)

Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятаяЗавершен стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. В его последней гонке четверка российских биатлонисток финишировала на пятом месте.08.12.2019 19:15БиатлонТигай Лев
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке ДэвисаВ первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу.18.11.2019 23:15ТеннисМысин Николай
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео)Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса.15.12.2019 10:30ММАВащенко Сергей
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфиналеСборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии.21.11.2019 22:30ТеннисМысин Николай
Раскатать и треснуть – напутствие от ОтараВ преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам.08.12.2019 12:00ММАКушанашвили Отар
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом форматеСегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30ТеннисМысин Николай
Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда РоссииОгненное интервью бывшего бойца UFC.16.12.2019 11:00ММАУсачев Владислав
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактахВ ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48ТеннисМысин Николай
Дюжина Армии Кудашова. СКА выиграл у «Северстали», уступая 0:3Возвращение ветеранов, разгром «Спартаком» «Витязя», фантастический камбэк СКА – самые интересные события в традиционном обзоре игрового дня от «Советского спорта».17.12.2019 23:00ХоккейДомрачев Владислав