«Сент-Луис» обыграл «Эдмонтон» (видео) «Блюзмены» одержали четвертую победу подряд.

В заключительном матче игрового дня в НХЛ «Сент-Луис» на своем льду обыграл «Эдмонтон» со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

На шайбы Брэйдена Шенна и Маккензи Макикерна гости смогли ответить лишь голом Джеймса Нила.

Российские хоккеисты «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко пропустили встречу из-за травм.

«Блюзмены» продолжают лидировать в таблице Западной конференции. В активе команды 50 очков. «Эдмонтон» расположился на седьмой строчке (42).

21 декабря «Ойлерз» на своем льду примут «Питтсбург», а днем позже «Сент-Луис» сыграет в гостях против «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Шенн, 29. Макикерн, 47 — Нил, 59.