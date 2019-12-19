Дэйв Типпетт: Коскинен держал нас в игре, жаль, что «Эдмонтону» не удалось ничего придумать в атаке

- Коскинен сыграл отлично. Он держал нас в игре. Жаль, что нам не удалось ничего придумать в атаке, - приводит слова Типпетта официальный сайт НХЛ.
Добавим, что во встрече против «Сент-Луиса» Коскинен записал на свой счет 42 сэйва.
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