Дэйв Типпетт: Коскинен держал нас в игре, жаль, что «Эдмонтону» не удалось ничего придумать в атаке Главный тренер «Эдмонтона» Дэйв Типпетт – об игре голкипера «Ойлерз» Микко Коскинена в матче против «Сент-Луиса» (1:2).

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- Коскинен сыграл отлично. Он держал нас в игре. Жаль, что нам не удалось ничего придумать в атаке, - приводит слова Типпетта официальный сайт НХЛ.

Добавим, что во встрече против «Сент-Луиса» Коскинен записал на свой счет 42 сэйва.