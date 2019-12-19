«Трактор» уступил «Амуру» в серии буллитов Челябинская команда остается на последнем месте в Восточной конференции.

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В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на своей домашней арене принимал хабаровский «Амур». Подопечные Александра Гулявцева А победили со счетом 3:2.

В составе хабаровцев шайбами отметились Вячеслав Ушенин (16-я минута) и Михал Йордан (49). Хозяева смогли отличиться дважды усилиями Ника Бэйлена (40) и Лукаша Седлака (41).

Исход матча решался в серии буллитов, где гости смогли одержать победу – решающий бросок на счету Артему Железкова.

«Амур» занимает 11-е место в Восточной конференции – на счету команды 33 очка в 37 встречах. «Трактор» остается на последней строчке (29 очков).

В следующем матче хабаровчане дома примут минское «Динамо», а челябинцы сыграют против нижнекамского «Нефтехимика».