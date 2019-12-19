Алина Загитова: Впервые выступала при такой большой аудитории Олимпийская чемпионка поделилась эмоции от выступления перед хоккейным матчем СКА – ЦСКА.

Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» встречаются питерский СКА и московский ЦСКА. Перед игрой на хоккейном льду выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

«Я сегодня в первый раз выступала при такой большой аудитории, это очень меня подбодрило и зарядило на прокат, – рассказала Загитова о новом опыте в интервью «РИА Новости». – Хоккейный лед совершенно не отличается от фигурного. Где-то мягче, где-то потверже. Я уже привыкла, быстро адаптируюсь. Мне хотелось откатать хорошо, чтобы зрители были довольны. Хотела зарядить их перед тем, как начнется игра».

13 декабря олимпийская чемпионка Пхенчхана Загитова объявила о том, что приостанавливает карьеру.

После двух периодов в матче КХЛ СКА – ЦСКА счет 0:0.