«Локомотив» по буллитам победил «Йокерит» Финская команда дважды уступала по ходу встречи.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги финский «Йокерит» принимал на своей домашней арене ярославский «Локомотив». Подопечные Майкла Пелино одержали победу со счетом 5:4.

В составе финской команды шайбы забросили Марко Анттила (13-я минута), Брайан О'Нилл (20), Микко Лехтонен (35) и Петер Регин (43). Гости ответили дублем Павла Кудрявцева (4, 31) и результативными бросками Максима Афанасьева (33) и Магнуса Пяярви-Свенссона (50).

Победитель определялся в серии послематчевых буллитов, где удачнее оказались гости – решающий бросок на счету Дениса Алексеева.

Отметим, что обе команды выступают в Западной конференции. «Йокерит» занимает четвертое место (48 очков), а «Локомотив» – на шестой строчке (45 очков).

В следующем матче финский клуб сыграет против рижского «Динамо», а коллектив из Ярославля дома примет череповецкий «Северсталь»