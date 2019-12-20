«Оттава» обыграла «Нэшвилл», Анисимов и Наместников забили по голу (видео) Победную шайбу в овертайме записал на свой счет Энтони Дюклер.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» в овертайме обыграла «Нэшвилл» со счетом 5:4 ОТ (0:1, 3:0, 1:3, 1:0).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Владислав Наместников, набравший 18 (8+10) очков в 33 матчах, и Артем Анисимов, забивший шестой гол в сезоне. Защитник Никита Зайцев не принял участия в матче из-за травмы.

Нападающий гостей Яков Тренин очков не набрал.

«Сенаторз» набрали 33 очка и расположились на 14-м месте в таблице Восточной конференции. «Нэшвилл» - девятый на Западе (38).

Следующие матчи команды проведут 22 декабря. «Оттава» на своем льду примет «Филадельфию», а «Предаторз» сыграют в гостях против «Бостона».

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«Оттава» — «Нэшвилл» — 5:4 ОТ (0:1, 3:0, 1:3, 1:0)

Голы: Уайт, 24. Наместников, 24. Анисимов, 39. Ткачук, 42. Дюклер, 63 — Смит, 12. Гримальди, 42. Джохансен, 50. Йоси, 54.