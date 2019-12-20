Вячеслав Буцаев: Надо играть с первых минут, а не ждать, пока жареный петух клюнет «Нефтехимик» проиграл «Автомобилисту» в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:4) в КРК «Уралец» в Екатеринбурге.

«Поначалу некоторые наши игроки не совсем осознали всю ответственность матча, – приводит слова Буцаева официальный сайт лиги. – На таких больших играх нужно, чтобы все, кто попадает в заявку, были готовы играть с первых минут, а не ждать, пока жареный петух клюнет. Но – молодцы. С честью вышли из непростой ситуации, не опустили рук, продолжали гнуть свою линию и были близки к тому, чтобы забросить четвертую шайбу».

Отметим, что по ходу матча «Нефтехимик» отыгрался со счета 0:2 и 2:3. Голы у гостей забили Якоб Берглунд, Александр Черников и Йонас Энлунд. При этом первую шайбу в матче «Автомобилист» забросил на десятой секунде.

«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд и занимает десятое место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.