Андрей Мартемьянов: «Нефтехимик» должен выходить в плей-офф «Автомобилист» победил «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ.

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Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов высказался о «Нефтехимике» после победы над этой командой (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В атаке у нас было достаточно опасных моментов, которыми мы не воспользовались, – приводит слова Мартемьянова официальный сайт лиги. – В этом плане надо нападающим тоже предъявлять.

А так – хороший, боевой матч, с очень серьезным и хорошим соперником. Я считаю, что команда из Нижнекамска должна выходить в плей-офф с такой игрой. Недаром они выигрывали десять матчей подряд и всех грандов наших обыграли».

Отметим, что для «Нефтехимика» это поражение стало третьим подряд: команда занимает десятое место в Восточной конференции с отставанием в четыре очка от зоны плей-офф.

В составе «Автомобилиста» дубль оформил Брокс Мацек, по голу забили Георгий Белоусов и Джефф Плэтт.