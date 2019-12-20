Ральф Крюгер – о поражении от «Филадельфии»: Нас жестко отшлепали «Баффало» крупно проиграл «Филадельфии».

Главный тренер «Баффало» Ральф Крюгер подвел итоги матча с «Филадельфией» (1:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Нас жестко отшлепали, – приводит слова Крюгера официальный сайт лиги. – Соперник играл здорово и воспользовался своим шансом. Мы должны разозлиться и превратить этот гнев в энергию, что мы и сделаем».

Отметим, что поражение от «Филадельфии» стало для «Баффало» третьим подряд. «Клинки» остаются на третьем месте в Атлантическом дивизионе, опережая на одно очко «Тампу-Бэй».

В следующем матче 21 декабря «Баффало» сыграет дома с «Лос-Анджелесом».

Добавим, что в матче с «Филадельфией» прервалась 17-матчевая результативная серия форварда Джека Айкела, который не сыграл из-за травмы верхней части тела.