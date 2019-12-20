Зайцев пропустит от двух до четырех недель Защитник получил травму в матче с «Коламбусом».

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев выбыл на срок от двух до четырех недель из-за травмы нижней части тела, сообщил главный тренер «сенаторов» Ди Джей Смит.

По данным Sportsnet.ca, 28-летний игрок обороны получил повреждение 14 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:3 OT). После этого он пропустил несколько тренировок в начале нынешней недели. Ранее сообщалось, что российский защитник пропустит только одну неделю.

В нынешнем сезоне Зайцев провел 32 матча, в которых отметился восемью результативными передачами при показателе полезности «–1» и восемью минутами штрафа.