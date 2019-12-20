Тодд Маклеллан: «Лос-Анджелес» был близок к победе, но не смог ее удержать «Короли» проиграли в овертайме «Коламбусу».

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Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан высказался о поражении от «Коламбуса» (2:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Игра была рваная, – приводит слова Маклеллана официальный сайт лиги. – Ни у одной из команд не было множества хороших комбинаций.

Была постоянная борьба, потери в средней зоне, вбрасывания, борьба у ворот. Хотя, конечно, обидно. Мы были близки к победе, но не смогли ее удержать».

Отметим, что «короли» дважды выходили вперед по ходу игры после голов шведа Адриана Кемпе и форварда Джеффа Картера.

«Лос-Анджелес» продлил серию с набранными очками до шести матчей.