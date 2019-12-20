«Металлург» расторг контракт с Буйницким В нынешнем сезоне хоккеист сыграл в девяти матчах магнитогорской команды в КХЛ.

22-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Буйницкий покинул команду.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В этом сезоне Буйницкий сыграл в девяти матчах, отметившись одним результативной передачей. Ранее белорусский хоккеист выступал за минское «Динамо». Всего в своей карьере он сыграл в 115 встречах КХЛ и набрал 20 (13+7) очков по системе «гол+пас».

«Металлург» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 43 очка.