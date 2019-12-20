КХЛ выбрала тренеров на Матч звезд Звездными игроками будут руководить Кудашов, Никитин, Квартальнов и Хартли.

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Континентальная хоккейная лига определилась с тренерским составом на Матч звезд. Руководить командами дивизионов будет главные тренеры тех клубов, которые в данный момент возглавляют турнирные таблицы своих дивизионов.

Команду дивизиона Боброва возглавит главный тренер СКА Алексей Кудашов. С командой дивизиона Тарасова будет работать Игорь Никитин (ЦСКА). Дмитрий Квартальнов из «Ак Барса» возглавит звездный коллектив дивизиона Харламова, а руководство команды дивизиона Черышева досталось Бобу Хартли («Авангард»).

Руководить командами на #KHLAllStar будут главные тренеры лидеров дивизионов в турнирной таблице КХЛ. pic.twitter.com/pVYl832W7F — КХЛ (@khl) December 20, 2019

Звездный уик-энд запланирован на 18 и 19 января следующего года. В субботу 18-го состоится традиционное мастер шоу, а 19 января в Москве на арене «Динамо» состоится сам Матч звезд.