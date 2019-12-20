Каменский считает Овечкина лучшим игроком десятилетия в НХЛ Первое место в рейтинге 100 лучших игроков НХЛ занял Сидни Кросби.

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Олимпийский чемпион 1988 года в Калгари Валерий Каменский прокомментировал третье место капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в рейтинге лучших игроков десятилетия НХЛ.

– Я бы поставил Овечкина первым! На второе место Кросби. Он – командный игрок, выигрывал Олимпиаду, Кубок Стэнли. Он может играть, как в обороне, так и в нападении, разносторонний игрок. Овечкин же более яркий хоккеист, он побил почти все рекорды. А на третью строчку Макдэвида, он хороший хоккеист, но только начал играть. Североамериканцы все время своим плюсик делают, это их бизнес. Нашим нужно все время доказывать свое превосходство, чтобы быть первыми. В таких мелочах они своих вперед ставят, – цитирует Каменского Sport24.ru.

Напомним, что спортивный телеканал ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге. Лучшим хоккеистом был признан канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. На втором месте оказался его соотечественник – нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Тройку лучших замкнул Александр Овечкин.

Также в рейтинг попали другие россияне, а именно: Павел Дацюк (11-е место), Никита Кучеров (14), Сергей Бобровский (21), Владимир Тарасенко (25), Артемий Панарин (64), Андрей Василевский (87), Илья Ковальчук (88) и Александр Семин (100).