Вишневский перешел в «Спартак»

31-летний защитник Иван Вишневский стал игроком московского «Спартака», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом будет действовать до 30 апреля 2020 года.
Последним клубом хоккеиста был екатеринбургский «Автомобилист», за который он выступал с 2018 года. Также выступал за «Атлант», «Салават Юлаев», «Торпедо» и «Трактор».
Всего на счету Вишневского 487 матчей в КХЛ, в которых он набрал 144 (47+97) очка по системе «гол+пас».
«Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции, имея в своем активе 45 очков.
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