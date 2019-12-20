Леонид Вайсфельд: Сейчас Умарк играет ниже своих возможностей, но на это есть объективные причины Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд – о критике в адрес шведского нападающего уфимского клуба Линуса Умарка.

– Хорошо знаю Линуса еще по работе в Уфе. Мое мнение – сейчас он играет ниже своих возможностей. Но на это есть и объективные причины. Самая большая проблема – отсутствие Кемппайнена, перешедшего в СКА. Роль Йоонаса в той тройке была очень важна. Еще один минус — Хартикайнен не в лучшей форме после травмы. Ну, а кроме всего прочего, Умарк – художник на льду. Ему нужно вдохновение, определенное настроение, чтобы показать класс. Поэтому по ходу регулярки у него бывают спады, – передает слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Ранее форвард заявил, что может покинуть КХЛ по окончании действующего контракта, который рассчитан до апреля 2020 года.

Напомним, 32-летний Умарк выступает за «Салават Юлаев» с 2015 года. В нынешнем сезоне швед набрал 33 (8+25) очка в 39 матчах регулярного чемпионата.