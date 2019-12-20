Артем Федоров – о матче с «Сочи»: Берет гордость за команду после такой игры - Советский спорт
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20 декабря 2019 23:49Хоккей

Артем Федоров – о матче с «Сочи»: Берет гордость за команду после такой игры

Нападающий «Спартака» Артем Федоров прокомментировал победу красно-белых над «Сочи» (5:4 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Берет гордость за команду после такой игры. Никто сегодня не опустил руки, поэтому мы смогли отыграться с 0-3. Мы сами понимали, что счет немного не по игре. Просто «Сочи» очень хорошо воспользовались нашими ошибками. Хорошо, что первый гол мы достаточно рано забили и дальше уже было полегче, - передает слова Федорова пресс-служба КХЛ.

Напомним, что в третьем периоде «Спартак» забросил четыре шайбы и перевел встречу в овертайме, где на 65-й минуте победу красно-белым принес точный бросок Вишневского.

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