Евгений Кулик – о матче с «Сочи»: В перерывах разговаривали о том, что не все потеряно Защитник «Спартака» Евгений Кулик прокомментировал победу красно-белых над «Сочи» (5:4 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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- Такое бывает в хоккее - тебе забивают, а у тебя шайба просто не идет в ворота. Мы все равно не сдавались, не опускали руки. В перерывах разговаривали о том, что не все потеряно, что мы должны биться до конца. Потом вышли на решающую двадцатиминутку с двойным настроем, отыграли свои шайбы и довели матч до победы.

За счет чего «Спартак» улучшил свою игру? В-первую очередь это работа тренерского штаба и игроков в совокупности. Все совершенствуются. Тренеры дают возможность ребятам развиваться. Из-за этого сейчас игра у нас складывается лучше, чем в начале сезона, - цитирует Кулика пресс-служба КХЛ.

Напомним, что в третьем периоде «Спартак» забросил четыре шайбы и перевел встречу в овертайме, где на 65-й минуте победу красно-белым принес точный бросок Вишневского.