Денис Кокарев – о матче с «Сочи»: Надо было в третьем периоде выходить и биться, что мы и сделали - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 декабря 2019 01:40Хоккей

Денис Кокарев – о матче с «Сочи»: Надо было в третьем периоде выходить и биться, что мы и сделали

Нападающий «Спартака» Денис Кокарев прокомментировал победу красно-белых над «Сочи» (5:4 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Вы так сильно отмечали вашу заброшенную шайбу! Передали «привет» всем трибунам?
- У меня накопилось очень много эмоций. Приятно, что отыгрались со счета 0:3. В том числе и поэтому я так эмоционально отмечал гол. К тому же, мне долго не удавалось забить. Большое спасибо болельщикам, которые нас сегодня сильно поддерживали. Эмоции эмоциями, но главное - мы победили. Каждая игра важная. Вся команда - молодцы.

- Что говорили тренеры в раздевалке перед третьим периодом?
- Ничего особенного. Надо выиграть матч. И мы это сделали. Мы и до этого неплохо играли временами, но соперник где-то на контратаках нас ловил. Что-то у нас не получалось. Мы проявили характер, и все - молодцы. Надо было в третьем периоде выходить и биться, что мы и сделали.

- Какие были у вас ощущения настроение, когда вы только сравняли счет, а потом ХК «Сочи» снова вышел вперед?
- Это было очень неприятно и обидно, если честно. Мы, вроде, начали переворачивать игру в свою сторону, а тут забили нам. Эта пропущенная шайба могла все сломать, но ребята в команде молодцы и все сделали правильно. Хорошо, что победили, пусть и в овертайме. Самое главное - характер. Болельщикам отдельное спасибо, - цитирует форварда пресс-служба московского клуба.

Напомним, что в третьем периоде «Спартак» забросил четыре шайбы и перевел встречу в овертайме, где на 65-й минуте победу красно-белым принес точный бросок Вишневского.

Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Хабиб опубликовал фото 12-летней давности Исмаилов и Емельяненко договорились о проведении боя Федор Емельяненко и бойцы его клуба станут донорами костного мозга
Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка? Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру фигуристки на неопределенный срок. 13.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Тирил Экхофф: Отвратительный день из-за погоды, но повезло в этой гонке Екатерина Юрлова-Перхт: Три комплекта мокрой одежды, все в воде, все можно выжимать Светлана Миронова: Было реально холодно, и вода текла отовсюду
Радулов остановил Сергачева и Кучерова, «Даллас» уже третий на Западе! Прошедший день в НХЛ подарил поклонникам хоккея десять матчей. 20.12.2019 09:03 Хоккей Трофименко Кирилл
Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха Премьера нового ледового спектакля Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» состоится в дни новогодних праздников в ЦСКА Арена на Автозаводской. 19.12.2019 14:45 Фигурное катание
А золото было так близко… Женская сборная России лидировала всю эстафету, но упустила победу Такой стрельбы у наших девушек мы не видели давно. 14.12.2019 16:00 Биатлон Волохов Юрий
Николай Писарев: Гордости за сборную после ЧМ-2018 не испытывал (видео) В нашей редакции побывал шестикратный чемпион России в составе «Спартака» и победитель Евролиги по пляжному футболу в качестве главного тренера сборной. 20.12.2019 09:03 Футбол
НХЛ: Свечникову нужно запатентовать этот трюк Андрей Свечников во второй раз за 50 дней сделал то, что никому не удавалось за более чем столетнюю историю НХЛ. 18.12.2019 17:30 Хоккей Славин Виталий
Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
01:40 Хоккей Денис Кокарев – о матче с «Сочи»: Надо было в третьем периоде выходить и биться, что мы и сделали
01:22 Хоккей Мальте Стремвалль – о матче против «Спартака»: Недопустимо проигрывать такие матчи, как сегодня
01:06 Футбол «Эйбар» на своем поле разгромил «Гранаду»
00:59 Хоккей Евгений Кулик – о матче с «Сочи»: В перерывах разговаривали о том, что не все потеряно
00:44 Футбол Гол и две передачи Джеко помогли «Роме» в гостях разгромить «Фиорентину»
00:39 Хоккей Александр Андриевский – о матче против «Спартака»: Надеюсь, что зрителям понравилась игра
00:24 Футбол «Хоффенхайм» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»
23:59 Футбол Умер чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Юрий Пшеничников
23:57 Баскетбол Алексей Швед: Тяжело играть два матча за три дня
23:49 Хоккей Артем Федоров – о матче с «Сочи»: Берет гордость за команду после такой игры
23:40 Баскетбол Римас Куртинайтис: Проделали отличную работу в защите, на подборе, а также нашли резервы в нападении
23:30 Баскетбол Энтони Гилл: Думаю, ключевой момент в победе над «Жальгирисом» – наша самоотдача
23:21 Хоккей Олег Знарок - о матче с «Сочи»: Мужики вышли и бились до конца, это действительно команда
23:04 Футбол Фрэнк Лэмпард: Мало кто мог предположить, что к Рождеству у «Челси» будут столь прочные позиции
22:43 Футбол Фрэнк Лэмпард: Я всегда буду уважать Моуринью, он здорово повлиял на мою карьеру
22:29 Баскетбол ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
22:20 Футбол Валерий Непомнящий: Удивил и восхитил взлет «Тамбова» после ухода Григоряна
22:05 Баскетбол «Химки» дома выиграли матч Евролиги против «Жальгириса»
22:05 Футбол Спаллетти отказался возглавить китайский клуб
21:59 Хоккей «Спартак» в овертайме обыграл «Сочи», отыгравшись со счета 0:3
Силовики час не могли определить число нападавших на штаб-квартиру ФСБ
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Никитин хочет забрать все стройки соцобъектов в ведение региона
Регоператор «Магнит» пытается давить на РЭК и региональную власть
И пусть весь мир подождёт: о транспортном коллапсе в Белгороде
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика