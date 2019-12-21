Денис Кокарев – о матче с «Сочи»: Надо было в третьем периоде выходить и биться, что мы и сделали Нападающий «Спартака» Денис Кокарев прокомментировал победу красно-белых над «Сочи» (5:4 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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- Вы так сильно отмечали вашу заброшенную шайбу! Передали «привет» всем трибунам?

- У меня накопилось очень много эмоций. Приятно, что отыгрались со счета 0:3. В том числе и поэтому я так эмоционально отмечал гол. К тому же, мне долго не удавалось забить. Большое спасибо болельщикам, которые нас сегодня сильно поддерживали. Эмоции эмоциями, но главное - мы победили. Каждая игра важная. Вся команда - молодцы.

- Что говорили тренеры в раздевалке перед третьим периодом?

- Ничего особенного. Надо выиграть матч. И мы это сделали. Мы и до этого неплохо играли временами, но соперник где-то на контратаках нас ловил. Что-то у нас не получалось. Мы проявили характер, и все - молодцы. Надо было в третьем периоде выходить и биться, что мы и сделали.

- Какие были у вас ощущения настроение, когда вы только сравняли счет, а потом ХК «Сочи» снова вышел вперед?

- Это было очень неприятно и обидно, если честно. Мы, вроде, начали переворачивать игру в свою сторону, а тут забили нам. Эта пропущенная шайба могла все сломать, но ребята в команде молодцы и все сделали правильно. Хорошо, что победили, пусть и в овертайме. Самое главное - характер. Болельщикам отдельное спасибо, - цитирует форварда пресс-служба московского клуба.

Напомним, что в третьем периоде «Спартак» забросил четыре шайбы и перевел встречу в овертайме, где на 65-й минуте победу красно-белым принес точный бросок Вишневского.