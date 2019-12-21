Бэкстрем набрал 900-е очко в карьере Швед оформил дубль и сделал две результативные передачи в матче с «Нью-Джерси».

Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:3) и добрался до отметки в 900 очков за карьеру в лиге.

Бэкстрем был выбран «столичными» под четвертым номером в первом раунде драфта 2006 года. А в сезоне-2007/2008 он дебютировал в лиге. Таким образом, нынешний сезон стал 13-м для 32-летнего шведа. Теперь в 923 матчах на его счету 900 (239+661) очков.

Отметим, что матч с «Нью-Джерси» стал 900-м, в котором Бэкстрем и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин играли вместе. Российский форвард в этой игре набрал 2 (1+1) очка и вышел на шестое место в истории НХЛ по голам в гостях.