Никлас Бэкстрем: Я рад играть с таким великолепным хоккеистом, как Овечкин Швед набрал 900-е очко в 900-м совместном матче с капитаном «Вашингтона».

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Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:3) высказался о том, что набрал 900-е очко за карьеру в лиге, а эта игра стала для него 900-й совместной с капитаном команды Александром Овечкиным.

«Это здорово, – приводит слова 32-летнего шведа официальный сайт лиги. – Я этого не ждал, но иногда подобное случается. Я рад так долго являться членом одной организации, играть с таким великолепным хоккеистом, как Алекс. Мне очень повезло. Я наслаждаюсь каждым моментом».

Отметим, что в игре с «Нью-Джерси» на счету Бэкстрема дубль и две результативные передачи. Теперь на нападающего 900 (239+661) очков в 923 матчах.