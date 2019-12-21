«Авангард» подписал Буйницкого

Форвард Дмитрий Буйницкий продолжит карьеру в «Авангарде», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 22-летнего белоруса с «ястребами» рассчитано до конца сезона.
Воспитанник «Витебска» начинал сезон в магнитогорском «Металлурге» и в девяти матчах отметился одной результативной передачей. Ранее он выступал в КХЛ за «Динамо» (Минск). Также Буйницкий играл в USHL за «Мэдисон Кэпитолс» и в QMJHL за «Квебек Ремпартс». В КХЛ на его счету 20 (13+7) очков в 115 матчах.
Отметим, что «Авангард» набрал 52 очка в 39 матчах и занимает второе место в Восточной конференции.
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