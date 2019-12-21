Максим Сушинский: Мы видим в Буйницком потенциал результативного нападающего Белорус подписал с «ястребами» контракт до конца сезона.

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Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание контракта с форвардом Дмитрием Буйницким.

«Буйницкий – молодой перспективный форвард, габаритный, скоростной, подходящий под систему Боба Хартли, – приводит слова Сушинского официальный сайт клуба. – В прошлом сезоне он забросил десять шайб – в 21 год такого показателя в КХЛ добились еще только четыре человека. Мы видим в нем потенциал результативного нападающего. Кроме того, у Буйницкого большая мотивация проявить себя».

Воспитанник «Витебска» начинал сезон в магнитогорском «Металлурге» и в девяти матчах отметился одной результативной передачей. Ранее он выступал в КХЛ за «Динамо» (Минск). Также Буйницкий играл в USHL за «Мэдисон Кэпитолс» и в QMJHL за «Квебек Ремпартс». В КХЛ на его счету 20 (13+7) очков в 115 матчах.

Контракт 22-летнего белоруса с «ястребами» рассчитан до конца сезона.