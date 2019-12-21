Сергей Светлов: «Адмиралу» было важно после двух поражений на выезде показать хорошую игру «Адмирал» уверенно победил минское «Динамо».

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Обе команды играли в быстрый, хороший активный хоккей, – приводит слова Светлова официальный сайт клуба. – Нам было важно после двух поражений на выезде показать хорошую игру. Ребята собрались, создали много моментов, хорошо их реализовали. Хочу особо отметить Алексея Дробина, который забил первый гол в КХЛ».

Голы у хозяев на счету шведов Адам Альмквиста, Маркуса Люнга, форварда Владимира Бутузова, словака Мартина Бакоша и форварда Алексея Дробина. Единственную шайбу гостей забросил Евгений Ковыршин.

«Адмирал» набрал 44 очка и поднялся на седьмое место в Восточной конференции КХЛ.

Отметим, что перед этим «Адмирал» дважды проиграл «Куньлунь Ред Стар» в Пекине.