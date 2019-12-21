Крэйг Вудкрофт: В третьем периоде мы показали свой уровень, но догонять было поздно Минское «Динамо» проиграло «Адмиралу».

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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:5) на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Во втором периоде, к сожалению, начали допускать ошибки, который нельзя допускать в игре с такой командой, как «Адмирал», которая очень быстро переводит шайбу из обороны в атаку, – приводит слова канадца официальный сайт «моряков». – За что и поплатились – «Адмирал» нас наказал за наши же ошибки. В третьем периоде, в целом, я думаю, что мы смогли показать свой уровень игры. Но уже слишком поздно было догонять по счету».

Голы у хозяев на счету шведов Адам Альмквиста, Маркуса Люнга, форварда Владимира Бутузова, словака Мартина Бакоша и форварда Алексея Дробина. Единственную шайбу гостей при счете 0:5 забросил Евгений Ковыршин.

У «Динамо», потерпевшего девятое поражение подряд, осталось 28 очков и предпоследнее место на Западе.