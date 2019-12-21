Игроки «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо» устроили массовую драку

В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Торпедо» (Нижний Новгород) на льду возникла массовая драка.
Поводом к ней стало нарушение защитник «Торпедо» Георгия Мишарина, который толкнул на борт нападающего китайской команды Брэндона Дефацио, после чего на льду возникла потасовка «пять на пять». А чуть позже тафгай «Куньлуня» Гарет Хант атаковал форварда «Торпедо» Джордана Шредера, который в этом матче оформил дубль.
В итоге на двоих команды набрали 108 минут штрафа, из них 81 – на счету игроков «Куньлунь Ред Стар».
Добавим, что «Торпедо» прервало серию из пяти поражений подряд, одержав уверенную победу (7:2).
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав Пиковый Месси против пикового «Реала». Чего ждать от Эль-Класико В среду в столице Каталонии мы увидим очередную серию легендарного противостояния: в гости к «Барселоне» пожалует «Реал». 18.12.2019 00:00 Футбол Зибрак Артем Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай Евгений Алдонин: Раз Гинер обещал, все у ЦСКА будет в порядке В понедельник стало известно, что бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сменит Романа Шаронова в «Рубине». 17.12.2019 09:00 Футбол Григорьевская Юлия Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай Почему Панарин и «Рейнджерс» сейчас в НХЛ самые крутые С 1989 года, когда в НХЛ прописались первые игроки из России, наибольшей популярностью в нашей стране пользовался, пожалуй, «Детройт». 19.12.2019 20:22 Хоккей Славин Виталий Овечкин разрядил свою «пушку», «Вашингтон» снова уходит в отрыв Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Радулов… Они и не только в очередном обзоре игрового дня в НХЛ. 21.12.2019 09:38 Хоккей Трофименко Кирилл Наши «братья» не хуже братьев Бе: Логинов – третий, Елисеев – четвертый На втором этапе Кубка мира, стартовавшем в Австрии, Россия взяла две медали в один день: вслед за Светланой Мироновой бронзу в спринте добыл Александр Логинов. 13.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев А золото было так близко… Женская сборная России лидировала всю эстафету, но упустила победу Такой стрельбы у наших девушек мы не видели давно. 14.12.2019 16:00 Биатлон Волохов Юрий