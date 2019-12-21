Игроки «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо» устроили массовую драку - Советский спорт
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21 декабря 2019 15:32ХоккейЛипкин Антон

Игроки «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо» устроили массовую драку

Матч завершился крупной победой «Торпедо».

В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Торпедо» (Нижний Новгород) на льду возникла массовая драка.

Поводом к ней стало нарушение защитник «Торпедо» Георгия Мишарина, который толкнул на борт нападающего китайской команды Брэндона Дефацио, после чего на льду возникла потасовка «пять на пять». А чуть позже тафгай «Куньлуня» Гарет Хант атаковал форварда «Торпедо» Джордана Шредера, который в этом матче оформил дубль.

В итоге на двоих команды набрали 108 минут штрафа, из них 81 – на счету игроков «Куньлунь Ред Стар».

Добавим, что «Торпедо» прервало серию из пяти поражений подряд, одержав уверенную победу (7:2).

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