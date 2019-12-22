Александр Овечкин: Сыграю ли я в Матче звезд? Посмотрим. Главное – быть здоровым к плей-офф

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свое участие в Матче звезд НХЛ.
«Всегда приятно быть капитаном команды на Матче звезд. Спасибо болельщикам, которые проголосовали за меня. Это большая честь. Посмотрим, сыграю ли я. Много игр впереди, я хочу быть в лучшем состоянии в плане здоровья к плей-офф», – заявил Овечкин в интервью, видео которого разместил в своем Twitter журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.
Напомним, сегодня стало известно, что Овечкин выбран болельщиками капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ-2020.
В прошлом сезоне россиянин отказался от участия в аналогичном мероприятии, за что был дисквалифицирован лигой на одну игру регулярного чемпионата.
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин набрал 35 (22+13) очков, а его клуб лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.
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