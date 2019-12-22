Антон Слепышев: Есть желание еще раз попробовать свои силы в НХЛ Нападающий имеет опыт выступления за «Эдмонтон».

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Нападающий столичного ЦСКА и сборной России Антон Слепышев рассказал, что хотел бы продолжить карьеру в Северной Америке.

«Конечно, хотелось бы еще раз попробовать свои силы в НХЛ. В 2015 году ехал в «Эдмонтон» с драфта, как новичок. Сейчас мне 25 лет, понимаю, какой уровень хоккея в НХЛ. Быть на вторых ролях уже не хочется. Если в конце сезона будет предложение из команды НХЛ, и я пойму, что мне по силам быть там одним из лидеров, конечно, попробую», - цитирует хоккеиста Sportbox.ru.

Слепышев выступал за «Эдмонтон» с 2015 по 2018 год. Всего за «Ойлерз» он провел 102 матча, в которых набрал 23 (10+13) очка.

В текущем сезоне КХЛ нападающий в играх за ЦСКА набрал 14 (5+9) очков.

Столичные армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 55 очков после 37 игр.