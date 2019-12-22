«Зауралье» победило «Рубин» в матче «Русской классики» ВХЛ - Советский спорт
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22 декабря 2019 13:20Хоккей

«Зауралье» победило «Рубин» в матче «Русской классики» ВХЛ

Хоккеисты «Зауралья» одержали победу над «Рубином» в матче «Русской классики» ВХЛ.

Встреча, прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Зауралья». В составе курганской команды заброшенными шайбами отметились Камиль Шиафотдинов (14-я минута), Юрий Платонов (16, 43) и Илья Авраменко (60), у тюменского клуба отличились Денис Ячменев (31) и Георгий Бердюков (59).

После этой игры «Зауралье», набрав 49 очков, поднялось на пятую строчку в турнирной таблице конференции 2, «Рубин», имея в активе 62 очка, продолжает лидировать в конференции.

Добавим, что первая встреча «Русской классики» ВХЛ состоялась 17 февраля 2012 года на стадионе «Центральный» в Красноярске, где местный «Сокол» уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:3.

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