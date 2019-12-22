«Спартак» приехал на ретро-матч против «Барыса» (видео) В воскресенье, 22 декабря, красно-белые проведут пятый в истории ретро-матч.

Как сообщает пресс-служба «Спартака», хоккеисты московского клуба приехали на арену в «Парке Легенд», где состоится ретро-матч, посвященный 70-м годам ХХ века. Соперником красно-белых в этом матче станет «Барыс».

Добавим, что встреча начнется в 17:15 по московскому времени.