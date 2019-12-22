СКА обыграл магнитогорский «Металлург» Игра состоялась в Санкт-Петербурге.

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Металлург» (Магнитогорск) завершился со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

У победителей отличились Артем Зуб и Дмитрий Кагарлицкий на 25-й и 44-й минутах соответственно. Шведский нападающий «Металлурга» Деннис Расмуссен на 42-й минуте реализовал большинство.

Из 14 последних матчей СКА выиграл 13, потеряв очки только в предыдущей встрече против ЦСКА (0:1 дома 19 декабря). В турнирной таблице Западной конференции клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место, набрав 56 очков в 40 матчах.

«Металлург» идет девятым на Востоке, набрав 43 очка в 40 встречах.

24 декабря магнитогорская команда сыграет в гостях с ЦСКА, а СКА 25 декабря встретиться на выезде с «Барысом».