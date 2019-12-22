Нападающий «Куньлуня» Ханта дисквалифицирован на пять матчей (видео) Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего «Куньлуня» Гарета Ханта на пять матчей.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлуня» Гарета Ханта по п.3.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Признан агрессором в драке), дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с пунктом 4.3.2. Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим Большим и Дисциплинарным штрафом до конца игры (5 + 20 минут), то на него накладывается двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, срок дисквалификации Ханта составит пять матчей», - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Кроме этого на один матч дисквалифицированы защитник «Торпедо» Денис Баранцев (неспортивное поведение) и форвард китайского клуба Лукас Локхарт (атака игрока, не владеющего шайбой). Денежным штрафом наказаны защитник нижегородцев Георгий Мишарин (атака сзади) и нападающий пекинской команды Брэндон Мэги (признан зачинщиком драки).