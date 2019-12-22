Алексей Кудашов: «Металлург» играл мощно, тяжелейший матч Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итоги после домашней победы над «Металлургом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжелейшая игра, хорошо, что выиграли в день рождения клуба. Надо отдать должное «Металлургу» – соперник мощно начал. По плану мы так хотели начать. Зуб и до этого часто подключался к атаке, мы в команде стараемся давать свободу защитникам», – цитирует специалиста Sport24.ru.

24 декабря «Магнитка» сыграет в гостях с московским ЦСКА, а питерцы днем позже встретятся на выезде с «Барысом».