Воробьев – о поражении от СКА: Во втором периоде нас поймали на смене Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился эмоциями после поражения от СКА (1:2) в гостевом поединке регулярного чемпионата КХЛ.

«Во втором периоде нас поймали на смене, он нам не удался. Первый и третий периоды можно записать в актив, но, к сожалению, очков это нам не дало. Дебют Филиппи? Томаш работал, нормально вписался в команду.

В Петербург невозможно приезжать с тяжелым сердцем. Прекрасный, фантастический город», – цитирует Воробьева Sport24.ru.

24 декабря «Магнитка» сыграет в гостях с московским ЦСКА, а питерцы днем позже встретятся на выезде с «Барысом».