Денис Гурьянов: Не хочется говорить про себя. Важен счет на табло, а «Даллас» проиграл В последних четырех матчах «Старз» потерпели три поражения.

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Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов поделился эмоциями после матча против «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Мне не хочется говорить про себя, потому что мы проиграли. Неважно, кто забивает, важен счет на табло», - приводит слова Гурьянова официальный сайт «Далласа».

Напомним, «Даллас» крупно уступил «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5 (1:1, 0:2, 0:2).

В составе «Старз» единственную шайбу забросил Денис Гурьянов. Российский нападающий заработал 13 (8+5) очков в 32 матчах текущего сезона.

В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» набрал 43 очка и занимает восьмое место. «Даллас» - пятый (44).

24 декабря «Флэймз» сыграют в гостях против «Миннесоты», а 29 декабря «Старз» на своем льду примут «Колорадо».