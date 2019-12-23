Андрей Скабелка: Чтобы выиграть у «Спартака», надо было забивать в большинстве «Барыс» проиграл «Спартаку» в Москве.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:3) на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Спартак» в начале матча был свежее – выигрывал стыки и единоборства, – приводит слова Скабелки официальный сайт клуба. – Мы допустили несколько ошибок, которыми соперник воспользовался.

В целом считаю, что игра была примерно равная. Думаю, для того, чтобы выиграть этот матч, нам надо было забивать в большинстве. В каких-то моментах «Спартаку» повезло больше, чем нам».

Отметим, что голы у «Спартака» забили Илья Зубов, Артем Федоров и Александр Хохлачев. Единственная шайба «Барыса» на счету Аркадия Шестакова.

«Барыс» остается на третьем месте в Восточной конференции.