Главный тренер «Далласа»: В последних матчах мы отошли от своей игры В последних четырех матчах «Старз» потерпели три поражения.

Исполняющий обязанности главного тренера «Далласа» Рик Боунесс прокомментировал очередное поражение своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

«В последних трех матчах мы отошли от своей игры. Конечно, не так мы хотели уйти на перерыв, но уж как есть», - приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Даллас» крупно уступил «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5 (1:1, 0:2, 0:2).

В составе «Старз» единственную шайбу забросил Денис Гурьянов. Российский нападающий заработал 13 (8+5) очков в 32 матчах текущего сезона.

В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» набрал 43 очка и занимает восьмое место. «Даллас» - пятый (44).

29 декабря «Старз» на своем льду примут «Колорадо».