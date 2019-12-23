«Ак Барс» обменяет Абросимова и Лещенко в «Сочи» Абросимов провел четыре матча за «Ак Барс» в нынешнем сезоне, Лещенко – шесть.

«Ак Барс» намерен обменять защитника Романа Абросимова и форварда Вячеслава Лещенко в «Сочи», сообщает «Р-Спорт».

25-летний Абросимов является воспитанником клуба. В нынешнем сезоне он провел только четыре матча в КХЛ. В 25 матчах ВХЛ за «Барс» на его счету 12 (3+9) очков.

24-летний Лещенко стал игроком «Ак Барса» 7 ноября после обмена из «Спартака». В шести матчах за команду он забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Ак Барс» набрал 58 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции и всей лиге. У «Сочи» 37 очков и девятое место на Западе.

Напомним, переходы в КХЛ разрешены до 27 декабря.