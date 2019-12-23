«Сибирь» сообщила о травме Первушина В текущем сезоне нападающий провел 30 матчей.

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Нападающий «Сибири» Владимир Первушин в матче против «Ак Барса» (3:0) получил травму верхней части тела, сообщает Твиттер клуба.

В матче с «Ак Барсом» нападающий нашей команды Владимир Первушин получил повреждение верхней части тела. Срок восстановления составит две недели.



Желаем форварду скорее вернуться на лед! pic.twitter.com/MxtTgKGRUw — Hockey Club Sibir (@hcsibir) 23 декабря 2019 г.

Срок восстановления хоккеиста составит две недели.

В текущем сезоне в активе нападающего две заброшенные шайбы.

«Сибирь» занимает пятое место в таблице Восточной конференции. В 38 играх команда набрала 45 очков.

25 декабря новосибирцы на своем льду примут столичный «Спартак».