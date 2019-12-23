КХЛ объявила имена лучших игроков прошедшей недели Лига определила лучших в четырех номинациях.

Лучшим вратарем 14-й недели турнира признан Илья Сорокин из ЦСКА.

Голкипер помог своей команде одержать победы в двух гостевых матчах, в которых пропустил лишь одну шайбу. Сорокин отразил 97,56% бросков, при коэффициенте надежности 0,50.

Лучшим защитником назван Яков Рылов («Спартак»).

Красно-белые одержали победы во всех трех матчах недели. Рылов набрал в них 5 (1+4) очков и заработал показатель полезности »+4».

Корбан Найт из «Барыса» признан лучшим нападающим недели.

В трех матчах игрок набрал 6 (3+3) очков и помог своей команде одержать две победы.

Лучшим новичком стал защитник Аким Тришин («Спартак»).

20 декабря в игре против «Сочи» хоккеист забросил свою первую шайбу в КХЛ. Вместе с командой защитник одержал победы во всех матчах на неделе и заработал показатель полезности »+1».