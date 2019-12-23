Пивцакин расторг контракт с «Авангардом» Контракт разорван по обоюдному согласию сторон.

Защитник «Авангарда» Никита Пивцакин завершил выступление за клуб, сообщает официальный сайт «ястребов». Контракт с 28-летним игроком обороны расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне Пивцакин провел 22 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «–2» и 29 минутах штрафа.

Воспитанник «Авангарда» вернулся в клуб перед прошлым сезоном и вместе с командой дошел до финала Кубка Гагарина. Ранее он также выступал за ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

Всего в КХЛ на его счету 506 матчей и 99 (32+67) очков при показателе полезности «+27» и 285 минутах штрафа.