Максим Сушинский: Считаем неправильным держать Пивцакина в запасе «Авангард» расторг контракт с защитником.

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Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал расторжение контракта с защитником Никитой Пивцакиным.

«Мы ценим все то, что сделал Никита для нас в прошлом сезоне, когда помог команде дойти до финала плей-офф, – приводит слова Сушинского официальный сайт клуба. – Однако в данный момент мы считаем неправильным держать такого хоккеиста, как Пивцакин, в запасе – ему нужно дать возможность играть». Благодарим Никиту за работу и желаем ему успешного продолжения карьеры».

В нынешнем сезоне Пивцакин провел 22 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «–2» и 29 минутах штрафа.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.