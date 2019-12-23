Максим Сушинский: Считаем неправильным держать Пивцакина в запасе

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал расторжение контракта с защитником Никитой Пивцакиным.
«Мы ценим все то, что сделал Никита для нас в прошлом сезоне, когда помог команде дойти до финала плей-офф, – приводит слова Сушинского официальный сайт клуба. – Однако в данный момент мы считаем неправильным держать такого хоккеиста, как Пивцакин, в запасе – ему нужно дать возможность играть». Благодарим Никиту за работу и желаем ему успешного продолжения карьеры».
В нынешнем сезоне Пивцакин провел 22 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «–2» и 29 минутах штрафа.
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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